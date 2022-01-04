На Тернопільщині діти українських воїнів отримають різдвяні подарунки

70 дітей з Тернопільщини отримають подарунки до Різдвяних свят – це діти українських бійців, які загинули або травмувалися під час війни. Про це Суспільному розповів волонтер Роман Павлишин.

За його словами, подарунки закупили під час міжнародної благодійної акції "Свята без тата", яку започаткували у Польщі в 2014-му році дві українські волонтерки.

"До пандемії нам передавали з Польщі вже готові подарунки запаковані на кожну дитину, з підписами, якій дитині, який подарунок, і ми передавали це за адресами. На даний момент вони збирають кошти, відправляють в Україну, частково щось закупляють в Польщі, а решта все закупляється тут. Вони створили зараз благодійний аукціон. Відомі українці, спортсмени, відомі поляки, митці дають свої речі. Кличко дав свої боксерські рукавиці, вони виставлялися на лот, реалізовувалися. За ці кошти вже закупляються подарунки", – каже волонтер Роман Павлишин.

Фото:Мирослава Західна/Суспільне Роман Павлишин

До цієї акції долучилися близько 20 волонтерів Тернопільщини. Одна із них Діана Ткачук. За її словами, вони пакують подарунки для дітей і розвозять їх. 21-річна Діана Ткачук розповіла, що долучається другий рік поспіль:

"Щоб діти також відчували ейфорію цього свята, то підготували шапочки з нашими емблемами. Є книжка "Історія незалежної України", також є листівки. Лист від ельфів, ми підготували QR-код, за допомогою сканування діти зможуть переглянути привітання від усіх ельфів України. А також є солодкі подаруночки для діток".

Фото:Мирослава Західна/Суспільне Волонтери

Діти бійців отримають подарунки до Водохреща. Про це розповів заступник голови громадської спілки "Об'єднання учасників АТО Тернопілля" Юрій Семчишин.

"Я сьогодні у нашу групу в соцмережах сфотографую пакуночки, скину уточнюючі списки. Люди будуть сюди просто під’їжджати і забирати подарунки", – каже Семчишин.

Акцію "Свята без тата" організовує польський благодійний фонд. Тернопільщина долучилася до цієї акції 3 роки тому, каже Роман Павлишин.

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