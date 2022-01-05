Для боротьби з ожеледицею у Харкові бракує 3 тисячі двірників — міськрада

Не розчищені від льоду шляхи у Харкові в мерії пояснюють дефіцитом двірників та складними погодними умовами.

"Наразі працює 1553 двірники, що складає рівно третину від того, що місту необхідно по мінімуму. Щоб ця система працювала, необхідно 4,5 тисячі двірників. Їх зараз немає. Працюють вони та ще близько 500 комунальників, близько 120 одиниць малої техніки й приблизно стільки ж великої", — сказав на брифінгу 5 січня речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Суспільне Харків

Сидоренко вважає, що боротися з наслідками таких погодних умов складно.

"Ми спочатку мали сніг, потім на цей сніг — потепління і дощ. Й слідом за цим — морози. Як з цим впоратися взагалі? Місто засипати просто немає можливості фізичної. Але ж ми маємо в середньому 8000 будинків комунальної власності й півтори тисячі двірників. Ось ви рахуйте, скільки будинків випадає на одного двірника. Як я розумію, "червоні" лінії прочищені всі. Основна проблема — в прибудинкових територіях", — зазначив речник.

Міськрада звертається до підприємців

Ситуацію з нестачею працівників намагатимуться виправити наступної зими, повідомив Сидоренко. Водночас харківських підприємців просять виконувати Правила благоустрою Харкова.

"Так, відповідно до Правил благоустрою території міста Харкова, керівники підприємств, установ, організацій на власних та закріплених територіях зобов'язані утримувати у належному санітарному стані покриття тротуарів, прилеглих до торгових центрів, об'єктів громадського харчування, магазинів, кіосків та інших об'єктів торгівлі на відстані 20 м від межі земельної ділянки, наданої у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці", — йдеться у повідомленні міськради. Представники міської влади проводять щоденні перевірки, інформує пресслужба.

"Особлива увага приділяється стану територій біля об'єктів соціальної інфраструктури, зупинок громадського транспорту та підходів до них. На жаль, очищення від снігу та усунення ожеледиці на зупинках громадського транспорту, де розташовані комерційні об'єкти, зазвичай не проводиться, що призводить до падінь людей та травмування", — зазначили у департаменті.

У міськраді також нагадали про штрафи за порушення Правил благоустрою (ст. 152 Кодексу України): 1360 грн для фізичних осіб та 1700 грн для юридичних.

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