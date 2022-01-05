Доба негоди на Харківщині коштує 2 млн грн — Служба автомобільних доріг

Усунення наслідків негоди на дорогах Харківщини обходиться держбюджету у два мільйони гривень на добу.

Про це в етері "Українського радіо Харків" 4 січня розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області Михайло Богатир.

"Той обсяг робіт, який робився за одну добу по всій області, понад два мільйони гривень було використано коштів з державного бюджету", — сказав Богатир.

За його словами, дорожники посипали піском та сіллю траси Київського, Донецького, Луганського напрямків.

"На них найбільше було сконцентровані зусилля підрядних організацій, які займаються експлуатаційним утриманням. Найбільша витратна частина — кількість висипаної піщано-соляної суміші, солі, відсівно-соляної суміші", — зазначив заступник начальника обласної Служби автомобільних доріг.

За даними служби, впродовж минулої доби дорожники використали понад 1700 кубометрів піщано-соляної суміші. На дороги області державного значення вийшли 241 робітник та 196 одиниць спецтехніки.

"Унікальна техніка у нас — це з ДСНС дуже гарна взаємодія. На дорозі "Сімферополь-Алушта-Ялта" є тягач. Вони дають нам цього тягача, і він чергує добу, поки негода — до нашого дзвінка, що опади припинилися. Він надавав допомогу: хтось на "лисій" гумі, хтось ґаву упіймав, хтось "підрізав". Є багато випадків, де можна було його застосовувати", — розповів Богатир.

5 січня синоптики прогнозують хмарну погоду з мокрим снігом, дощем та ожеледицею. 6 очікується хмарна погода з проясненням: вночі та вдень невеликі опади, на дорогах — ожеледиця.

Зранку 5 січня на трасі у Куп'янському районі рятувальники за допомогою буксирного троса витягли з кювету легковик з чотирма людьми всередині, повідомили в обласній Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ніхто не травмувався.

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