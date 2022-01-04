На Харківщині прогнозують потепління та дощі

5 та 6 січня на територію Харківської області надійде тепле та вологе повітря з Балканського півострова та Середземномор'я: у регіоні задощить.

У середу, 5 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду, часом мокрий сніг переходитиме в дощ. Дорога вкриється ожеледицею, розповіли в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від -3°С до +2°С, вдень — від 0°С до +5°С. Можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

У четвер, 6 січня, очікується хмарна погода з проясненням.

"Вночі місцями невеликі опади, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця", — сказано у повідомленні.

Температура вночі складатиме від -2°С до +3°С, вдень — від +2°С до +7°С.

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