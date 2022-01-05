Ожеледиця у Харкові: до травматологічної лікарні за добу звернулися 79 людей

Через травмування внаслідок ожеледиці за добу 4 січня до обласної клінічної травматологічної лікарні у Харкові звернулися 79 людей.
У дні негоди у Харкові випадки травмувань зросли приблизно у два-три рази, сказав Суспільному 5 січня завідувач відділення амбулаторної травми обласної клінічної травматологічної лікарні Олексій Гончаров.
"Учора за добу ми прийняли 79 пацієнтів, позавчора — 47. Сьогодні вже людей 25 було", — сказав Гончаров.
Найпоширенішими у ці дні є пошкодження рук та ніг, переломи.
"Травми в основному пов'язані з негодою та ожеледицею: це пошкодження кінцівок найчастіше, переломи, пошкодження зв'язкового апарату, забої. Загалом не тяжкі травми, хоча деякі потребують госпіталізації. Звертаються люди різного віку, але переважно похилого та старшого віку", — сказав завідувач відділення.
Що відомо
- 3 січня до швидкої надійшло 72 повідомлення про травмування на льоду в Харківській області.
- 6 січня на Харківщині очікується хмарна погода з проясненням: вночі та вдень невеликі опади, на дорогах — ожеледиця.
- Доба негоди на Харківщині коштує 2 млн грн — Служба автомобільних доріг.