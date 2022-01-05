logo logo
Ожеледиця у Харкові: до травматологічної лікарні за добу звернулися 79 людей
ПОГОДАЗДОРОВ’ЯРегіони

Ожеледиця у Харкові: до травматологічної лікарні за добу звернулися 79 людей

Юлія Давидова Ірина Гнатюк
·
Ожеледиця у Харкові: до травматологічної лікарні за добу звернулися 79 людей Суспільне Харків

Через травмування внаслідок ожеледиці за добу 4 січня до обласної клінічної травматологічної лікарні у Харкові звернулися 79 людей.

У дні негоди у Харкові випадки травмувань зросли приблизно у два-три рази, сказав Суспільному 5 січня завідувач відділення амбулаторної травми обласної клінічної травматологічної лікарні Олексій Гончаров.

"Учора за добу ми прийняли 79 пацієнтів, позавчора — 47. Сьогодні вже людей 25 було", — сказав Гончаров.

Ожеледиця у Харкові: до травматологічної лікарні за добу звернулися майже 80 людейСуспільне Харків

Під час ожеледиці до травматологічної лікарні звертається у два-три рази більше людей, ніж зазвичай

Ожеледиця у Харкові: до травматологічної лікарні за добу звернулися майже 80 людейСуспільне Харків

4 січня у медзакладі прийняли 79 пацієнтів

Найпоширенішими у ці дні є пошкодження рук та ніг, переломи.

"Травми в основному пов'язані з негодою та ожеледицею: це пошкодження кінцівок найчастіше, переломи, пошкодження зв'язкового апарату, забої. Загалом не тяжкі травми, хоча деякі потребують госпіталізації. Звертаються люди різного віку, але переважно похилого та старшого віку", — сказав завідувач відділення.

Що відомо

  • 3 січня до швидкої надійшло 72 повідомлення про травмування на льоду в Харківській області.
  • 6 січня на Харківщині очікується хмарна погода з проясненням: вночі та вдень невеликі опади, на дорогах — ожеледиця.
  • Доба негоди на Харківщині коштує 2 млн грн — Служба автомобільних доріг.
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди