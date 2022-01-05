Ожеледиця у Харкові: до травматологічної лікарні за добу звернулися 79 людей

Через травмування внаслідок ожеледиці за добу 4 січня до обласної клінічної травматологічної лікарні у Харкові звернулися 79 людей.

У дні негоди у Харкові випадки травмувань зросли приблизно у два-три рази, сказав Суспільному 5 січня завідувач відділення амбулаторної травми обласної клінічної травматологічної лікарні Олексій Гончаров.

"Учора за добу ми прийняли 79 пацієнтів, позавчора — 47. Сьогодні вже людей 25 було", — сказав Гончаров.

Суспільне Харків Під час ожеледиці до травматологічної лікарні звертається у два-три рази більше людей, ніж зазвичай

Суспільне Харків 4 січня у медзакладі прийняли 79 пацієнтів

Найпоширенішими у ці дні є пошкодження рук та ніг, переломи.

"Травми в основному пов'язані з негодою та ожеледицею: це пошкодження кінцівок найчастіше, переломи, пошкодження зв'язкового апарату, забої. Загалом не тяжкі травми, хоча деякі потребують госпіталізації. Звертаються люди різного віку, але переважно похилого та старшого віку", — сказав завідувач відділення.

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