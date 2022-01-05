У Львові зменшилася кількість вакцинальних бригад. Це пов’язано з утворенням нових територіальних медичних об’єднань. Лікарні, які об'єдналися, проходять зараз перереєстрацію. Через це лікарі цих медзакладів не беруть участі у вакцинації, розповів регіональний координатор з вакцинації на Львівщині Олег Когут.

"Створилося перше територіальне об’єднання, куди увійшли лікарня швидкої допомоги, дитяча міська лікарня і 8-а міська лікарня. У всіх тих лікувальних закладах були пункти щеплень. Так як назва закладу змінилася, змінилися реквізити того закладу, їх вже немає в наказі керівника робіт", — каже Олег Когут.

Як розповіла епідеміологиня 1 Територіального медичного об'єднання Львова Олександра Бачинська, перереєстрація триває, однак її планують завершити до середини січня.

"Через те, що 26 листопада відбулося об'єднання трьох закладів охорони здоров'я і змінилася юридична особа, ми розпочали процес продовження договорів до кінця року. Що стосується первинної допомоги, а зокрема — вакцинації, то там не продовжують договір, а потрібно повторно надсилати пропозицію. Ми її надіслали і вона вже була погоджена", — розповіла Олександра Бачинська.

За її словами, у 1 ТМО Львова на договір очікують до 10 січня, а загалом питання із вакцинальними бригадами врегулюють до середини січня.

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