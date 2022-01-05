На Львівщині бустерну дозу вакцини отримали 334 мешканці, ще 79 — отримали додаткову дозу вакцини. Про особливості введення цих вакцин та чи достатньо препаратів для щеплення від коронавірусу на Львівщині, розповів регіональний координатор з вакцинації Олег Когут.

За минулу добу медики ввели 31 бустерну дозу вакцини від коронавірусу та ще 4 — додаткових:

"Додаткову дозу вводять людям у яких є знижений імунітет з різних причин: у зв'язку з хворобою або є вроджені проблеми. Додаткова доза вводиться з 28 дня, а бустерна доза передбачена через 6 місяців після введення другої дози вакцини. На сьогодні обмежений перелік спеціальностей, які можуть отримати бустерну дозу: це медичні працівники і працівники закладів соціального захисту. Але з дня на день буде вирішене питання щодо фактично відкритої вакцинації всіх охочих", — каже регіональний координатор з вакцинації на Львівщині Олег Когут.

Для вакцинації бустерною чи додатковою дозою вакцини використовують препарати Pfizer і Moderna. Також пропонують змішану схему щеплення. Це означає, що вакцинацію можна розпочати одним препаратом, а завершити — іншим.

"Поки у області практики стосовно CoronaVac немає. По всіх інших вакцинах така практика є. Після AstraZeneca ми використовували Pfizer або Moderna, після Moderna використовували Pfizer, а от зараз рішенням Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики від 23 грудня 2021 року прийнята позиція, що і після CoronaVac можна використовувати на другу дозу і AstraZeneca, і Pfizer, і Moderna", — каже Олег Когут.

За його словами, зараз на Львівщині бракує вакцин CoronaVac і AstraZeneca. Зате достатньо Pfizer чи Moderna. Наприклад, вакцини Pfizer є близько 140 тисяч доз.

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