У Львові хірурги видалили пухлину з легень 17-річного хлопця. Таку операцію із резекції, тобто висічення ураженої ділянки органу, через невеликі надрізи провели вперше у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Про це повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.

Пацієнт потрапив до лікарні з діагнозом "пухлина середостіння". Для уточнення діагнозу потрібно було зробити біопсію. Операцію вирішили провести торакоскопічним методом (невеличкими надрізами на грудній клітці). Під час операції з'ясували, що пухлина уражає ще й ліву легеню.

Медики зробили динамічну діагностику і вирішили проводити атипову резекцію верхівки лівої легені з пухлиною. Фактично, медики зшили паренхіму легені в межах здорових тканин, а патологічно змінену ділянку легені після прошивання відітнули медичним скальпелем.

Операція тривала 4 години. Після операції пацієнт почувається добре. Юнак зараз перебуває у Центрі. Лікарі очікують результати патгістології, щоби визначитись із подальшим лікуванням.

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