У Києві рік розпочався з температурних рекордів

У столиці рік розпочався з температурних рекордів. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С.

Це на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року. Кліматична норма була перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня, повідомили в обсерваторії.

Максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С, зазначили фахівці. Таким чином вона перевищила попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°С.

Що відомо

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У деяких місцях у Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

Американські дослідники із Корнелльського університету проаналізували близько 90 тисяч рецензованих праць стосовно кліматичних змін. У понад 99,9% матеріалів науковці зробили висновок, що першопричиною глобального потепління здебільшого є діяльність людей.

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