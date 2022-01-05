Волинянка Христина Єсейкіна народила сина в автівці поруч із приймальним відділенням обласного перинатального центру. Суспільному жінка розповіла: це шоста дитина у родині.

Пологи відбулися в останній день 2021 року.

Хлопчика назвали Захаром. Зі слів жінки з'явитися на світ малюку допоміг 15-річний брат і лікарка-інтерн, яка почула крики з машини.

Суспільне Волинь Родина Єсейкіних

Христина Єсейкіна розповіла, що 31 січня у неї розпочалися стрімкі пологи. Чоловік привіз її до лікарні і побіг шукати вхід у медичний заклад. Коли розпочалися перейми –поруч був лише старший син Юрій.

"Малий мені допоміг роздягнутися, прийняв голівку він, повністю малого положив на сидіння Юра", – каже породілля.

Суспільне Волинь Христина Єсейкіна разом із сином, який допоміг їй народити

Завершити пологи допомогла вже лікарка-інтерн Наталія Мороз. Суспільному медичка розповіла: того дня вже збиралася йти додому. Надворі побачила розгубленого чоловіка, з припаркованої машини почула крики жінки.

Суспільне Волинь Лікарка-інтерн Наталія Мороз

"У мене була одна проблема, що на вулиці нічого немає. А коли прийшла акушерка з усіма речами, то не було вже за що переживати", – каже лікарка. Додає: транспортувати роділлю в приміщення не було сенсу, бо усе відбувалося в лічені хвилини.

Маму та малюка вже виписали з лікарні. Зустріти жінку з сином прийшла уся родина.

Упродовж минулого року таких екстрених пологів було декілька, – зазначила керівниця Волинського медоб’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. Точної цифри не називає. З її слів, інтерн, яка працює в перинатальному центрі півтора року, спрацювала професійно – її перші дії були правильними і чіткими.

Що відомо

У листопаді 2020 року жінка народила дівчинку в салоні автомобіля, не доїхавши до медзакладу. Патрульні поліцейські супроводили авто з породіллею до пологового будинку.

У Волинському перинатальному центрі першим у новому 2022 році народився хлопчик. У Луцькому пологовому будинку в новорічну ніч було четверо пологів. Першою народилася дівчинка.

4 січня з Волинського перинатального центру виписали новонароджену трійню сім'ї Бойків з Рівненщини. Два хлопчики і дівчинка народилися 27 грудня в результаті кесаревого розтину.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині