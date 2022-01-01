У новому році у Луцьку першим народився хлопчик

У Волинському перинатальному центрі першим у новому 2022 році народився хлопчик, – розповіла Суспільному директорка медзакладу Ірина Горавська. У Луцькому пологовому першою з'явилася на світ дівчинка, – каже директор установи Сергій Сябрук.

Зі слів Ірини Горавської, всього в новорічну ніч в обласному перинатальному центрі народилося двоє хлопчиків.

Першим був хлопчик вагою 4 кілограми 115 грамів, довжиною – 53 сантиметри. Він народився о 04:05 ранку. Зі слів Ірини Горавської, пологи відбулися природним шляхом, без ускладнень, і мама і дитина перебувають у спільній палаті та відпочивають. Другий хлопчик народився о 06:39.

У Луцькому пологовому будинку в новорічну ніч було четверо пологів. Першою народилася дівчинка о 07:10 ранку, вагою 2 кілограми 760 грамів. "Це другі пологи в мами, вони пройшли без ускладнень", - каже Сергій Сябрук. Другим народився хлопчик о 11:20, вагою 3 кілограми 570 грамів. Ще двоє жінок, у яких почались перейми вночі, станом на 13:30 у родовому процесі.

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