"Найголосніша — донечка": з Волинського перинатального виписали трійню

З Волинського перинатального центру виписали новонароджену трійню. Два хлопчики і дівчинка народились у сім'ї Бойків з Рівненщини, 27 грудня, — розповіла Суспільному гендиректорка медзакладу Ірина Горавська.

Діти та мама здорові, почувають себе добре.

Народилися діти в результаті кесаревого розтину. Першою немовлят взяла на руки лікарка Ірина Горавська, яка була на пологах. Каже: за час роботи перинатального центру — це п'ята трійня. Діти народилися з гарною вагою від 2 100 грамів у найменшої до 2 550 грамів у найбільшої.

Суспільне Волинь

"Найголосніша у сім'ї донечка", — каже мама Ірина Бойко. Розповідає: дівчинку назвали Анною, хлопчиків Давидом і Даниїлом.

"Коли поїхали на УЗД, нам сказали, що в нас двійня, але можливо й трійня, я кажу: "Ого, це всі наші?!", — жартує багатодітний батько Олександр Бойко.

Сім'я Бойків мешкає у селі Сопачів на Рівненщині. З медцентру їх зустрічали родичі та старша трирічна донька Аріна.

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