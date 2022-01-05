На Черкащині за добу медики діагностували 157 нових випадків коронавірусу

На Черкащині за добу діагностували 157 нових випадків коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Станом на 5 січня в Україні зафіксували 4 571 випадок інфікування COVID-19.

За інформацією МОЗ, протягом минулої доби в області від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою померли 19 черкащан.

За словами заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, із початку пандемії усього підтверджених випадків в області – 129 512. Загальна заповненість ліжок з киснем хворими із підтвердженим діагнозом "коронавірус" в медзакладах становить 20,9%.

За словами Лариси Кошової, із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID–19 лікуються 4 554 пацієнти. На стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 410 черкащан, серед яких семеро дітей. До апаратів штучної вентиляції легень під'єднані 23 людей.

"На Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 618 людей. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії — 122 303 черкащанина", — додала медикиня.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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