Контролює та допомагає: у громадах Черкащини з'являються поліцейські офіцери

У Новодмитрівській громаді на Золотоніщині, почав працювати поліцейський офіцер. Про це Суспільному розповів голова ОТГ Артем Кухаренко.

Поліцейські офіцери у сільській місцевості змінили дільничних.

У Новодмитрівській громаді 39-річний Роман Голубничий реагує на звернення громадян, надає невідкладну медичну допомогу та стежить за безпекою дорожнього руху. Має при собі зброю та спецзасоби.

Суспільне Черкаси

Роман Голубничий шістнадцять років працює у правоохоронних органах:

"До цього я обслуговував різні адміністративні дільниці: і цю, і на інших інколи підміняв. Це забирало багато часу. Також за потреби залучали на конвоювання та забезпечення публічного порядку", — розповів він.

Новодмитрівську територіальну громаду створили рік тому, зауважив її голова Артем Кухаренко. Тоді ж і виникла потреба у людині, яка б контролювала громадський порядок в селищах та знала їх жителів. Обирали кандидата на конкурсній основі.

Суспільне Черкаси

Зарплату офіцер поліції отримує від держави, пояснив Артем Кухаренко. А громада придбала йому оснащений спецзасобами автомобіль, забезпечує його паливом, а ще — відремонтувала пункт поліції. Роман Голубничий розповів, що має у своєму "арсеналі":

"Бензопила, а ще сейф з помповою рушницею, автодорожні та побутові інструменти, ліхтарі та валіза з медичними препаратами для надання невідкладної допомоги. Усе, аби вчасно реагувати на звернення і допомагати людям при виникненні якихось надзвичайних ситуацій, наприклад, буревію".

Місцевий житель Сергій Шкворець розповів: звертався до Романа Голубничого, коли той ще був дільничим.

"Стало набагато спокійніше. Раніше дільничий був то в одному селі, то в другому, то в третьому, було важко його знайти. Тепер із цим питань немає ніяких", — зауважив він.

Суспільне Черкаси

Жителька Нової Дмитрівки Віра Падалко додала, що нині на вулицях її села стало безпечніше:

"Звертатися до нього не доводилося, але я думаю, що таки трохи безпечніше, коли є такий захист. Знаю тепер, куди в разі чого можна звернутися".

До офіційного призначення Роман Голубничий вже працював на території нинішньої Новодмитрівської громади, відтак, зазначив, знає особисто багатьох її жителів, часто навідується до школи, патрулює вулиці. На його думку, основна робота офіцера поліції не розслідувати злочин, а передбачити його.

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