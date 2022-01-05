Чотириповерхова будівля на проспекті Гагаріна, 20, де 1 січня стався обвал, може руйнуватися далі. Що буде з нею та сусідніми приміщеннями, вирішуватиме власник.

Про це журналістам 5 січня сказав речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

"Наші фахівці кажуть, що, так, ризик [повторних обвалів] є, тому власник має зробити таким чином, щоб на цей будівельний майданчик ніхто зі сторонніх людей не потрапляв. Також думаємо, що варто було б подумати про доцільність перебування людей у цих приміщеннях, якщо вони там досі перебувають", — сказав Сидоренко.

Заборонити відвідувати приватні приміщення поруч з обвалом міська влада не може, додав він: "Що робити з цими сусідніми будівлями, це тільки його право вирішувати".

"Сучасне законодавство нам не дозволяє робити особисто, тому від виконкому на адресу власника цієї будівлі були надіслані вимоги — ретельно перевірити все, що відбувається у цих приміщеннях. Він має обстежити це власним коштом, не тільки інженерні споруди, а і мережі. Єдине, що ми можемо у цій ситуації зробити — зобов'язати його це зробити та проконтролювати, щоб він це зробив", — сказав речник міськради.

Він зазначив, що міська рада отримала від користувача землі та власника будівель повідомлення про підготовчі роботи на будмайданчику, проте воно не давало права на будівництво.

"Слава Богу, що це був неробочий день, 1 січня... Чому власник не повідомив саме того ж дня правоохоронні органи, контролюючі органи, мерію? Це питання до нього. Ми не знаємо. Як так сталося, що ми не знали, зараз закидають у соцмережах, а ви були на місці пригоди? Там можна з боку щось побачити?" — сказав Сидоренко.

За його словами, територія є повністю закритою, щодо будівництва ніхто не скаржився: "Навіть з тих людей, які працювали в цих офісах та бачили це будівництво".

На питання, чи мала міська рада контролювати підготовчі роботи, Сидоренко відповісти не зміг: "Я не можу відповісти, чи мали ми контролювати чи не мали, чи це мав ДАБК (з 2020 року замість Державної архітектурно-будівельної інспекції утворена ДІАМ — Державна інспекція архітектури та містобудування України — ред.) контролювати, наразі я не можу".

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