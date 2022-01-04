Момент обвалу чотириповерхівки у Харкові: прокуратура оприлюднила відео

Обласна прокуратура оприлюднила момент обвалу стіни будівлі на проспекті Гагаріна, 20.

Обвал стався 1 січня о 7:57, дату зафіксувала камера спостереження. На кадрах видно, що стіна будівлі має тріщини та обвалюється у котлован.

Речник прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що справу про обвал розслідуватимуть як порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинили тяжкі наслідки. Хто проводить будівельні роботи поруч з будівлею, встановить слідство.

"В ході слідства буде встановлюватись законність ведення будівництва на території, де трапився обвал будівлі", — сказав Чубенко.

Доповнено, 18:21. Випадок розслідують ще за однією статтею — "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою", повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Максимальне покарання — обмеження волі до трьох років.

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