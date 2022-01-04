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Обвал будівлі у Харкові: власник не мав дозволу на будівництво — мерія
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Обвал будівлі у Харкові: власник не мав дозволу на будівництво — мерія

Юлія Давидова
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Обвал будівлі у Харкові: власник не мав дозволу на будівництво — мерія Суспільне Харків

У власника будівлі та орендарів землі по проспекту Гагаріна, де 1 січня обвалилася стіна, не було дозволу на проведення будівельних робіт.

Про це ввечері 4 січня повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Жодних дозволів на будівництво за цією адресою немає. Тобто власники будівлі та орендарі землі вели роботи на свій страх та ризик, самовільно", — сказав речник мерії.

Попередньою причиною руйнування у мерії назвали будівництво поруч з будівлею.

Що відомо

  • 4 січня стало відомо, що на проспекті Гагаріна, 20 у чотириповерхівці обвалилася стіна. Хто власник будівлі, з'ясовує слідство. Внаслідок обвалу ніхто не травмувався.
  • Прокуратура оприлюднила відео обвалу. Правоохоронці розслідують випадок за двома статтями: "порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинили тяжкі наслідки" та "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".
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