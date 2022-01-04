Обвал будівлі у Харкові: власник не мав дозволу на будівництво — мерія

У власника будівлі та орендарів землі по проспекту Гагаріна, де 1 січня обвалилася стіна, не було дозволу на проведення будівельних робіт.

Про це ввечері 4 січня повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Жодних дозволів на будівництво за цією адресою немає. Тобто власники будівлі та орендарі землі вели роботи на свій страх та ризик, самовільно", — сказав речник мерії.

Попередньою причиною руйнування у мерії назвали будівництво поруч з будівлею.

Що відомо