Обвал будівлі у Харкові: власник не мав дозволу на будівництво — мерія

У власника будівлі та орендарів землі по проспекту Гагаріна, де 1 січня обвалилася стіна, не було дозволу на проведення будівельних робіт.
Про це ввечері 4 січня повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.
"Жодних дозволів на будівництво за цією адресою немає. Тобто власники будівлі та орендарі землі вели роботи на свій страх та ризик, самовільно", — сказав речник мерії.
Попередньою причиною руйнування у мерії назвали будівництво поруч з будівлею.
Що відомо
- 4 січня стало відомо, що на проспекті Гагаріна, 20 у чотириповерхівці обвалилася стіна. Хто власник будівлі, з'ясовує слідство. Внаслідок обвалу ніхто не травмувався.
- Прокуратура оприлюднила відео обвалу. Правоохоронці розслідують випадок за двома статтями: "порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинили тяжкі наслідки" та "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".