У Харкові обвалилася частина будівлі: що відомо

У Харкові на проспекті Гагаріна, 20 стався обвал стіни нежитлової будівлі з четвертого до першого поверху. Травмованих і загиблих внаслідок обвалу не має.

Попередньо, обвал стався 1 січня, повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Суспільне Харків

За словами заступника начальника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Анатолія Торяника, надзвичайники дізналися про обвал стіни під час моніторингу соцмереж 4 січня, викликів щодо руйнування будівлі раніше не надходило.

Причиною обвалу стіни могло бути будівництво поруч з будівлею, озвучив попередню причину руйнування речник мерії Юрій Сидоренко.

"Це нежитловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу "Авторучка", які перебувають на приватній території", — повідомив Сидоренко.

За словами першого заступника міського голови Олександра Новака, будівля має власника, це не комунальне майно.

"Тут розміщені колишні промислові будівлі, вони до житлових не мають стосунку, тут не було людей. Не зрозумілі поки причини обвалу, викликали слідчих, ДСНС, вони дивляться на ситуацію. Буде встановлена причина й буде зрозуміло, чому це сталося. У дворі проводяться роботи з будівництва, вирито котлован. Будуть перевірятися підстави для будівництва, чи є дозволи", — сказав Новак.

Суспільне Харків

За даними поліції, будівлю, в якій обвалилася стіна, готували до знесення. Інформацію про обвал зареєстрували в Єдиному обліку.

Згідно з даними ресурсу Youcontrol, пошкоджена будівля розташована на території, яка належить приватному акціонерному товариству "Харківський завод "Оргтехніка". Телефони його керівників нині вимкнені. Представник підприємства, якого опитували рятувальники та поліцейські на місці обвалу, від коментарів відмовився.

Доповнено 15:40. Правоохоронці розслідують обвал будинку як порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Відповідальність — до п'яти років ув'язнення.

Читайте також

Водії, чиї автівки пошкодило дерево у Харкові, збираються судитися з комунальниками