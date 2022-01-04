"Поки дозволяє погода": черкаські дорожники взялися латати ями

На автодорогах Черкащини ліквідовують ямковість, спускають воду з проїжджої частини, засипають ями і промоїни на узбіччі та прибирають зупинки. Роблять це, бо дозволяють погодні умови, розповів Суспільному речник Служби автомобільних доріг Юрій Дубрава.

"Ліквідовують ямковість, яка утворилася через коливання температури повітря від плюсових до мінусових показників та несприятливі погодні умови", — зауважив речник.

А спуск води з проїжджої частини, за його словами, дозволяє захистити асфальтне покриття та зробити рух безпечнішим.

Аварійну ліквідацію вибоїн першочергово проводять на дорогах, де найбільш інтенсивний рух, додав Юрій Дубрава. Для цього застосовують органо-мінеральні суміші.

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