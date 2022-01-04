На Харківщині 68 людей травмувалися через ожеледицю

За минулу добу до швидкої надійшло 72 повідомлення про травмування на льоду.

68 людей госпіталізували, розповів Суспільному директор Центру екстреної допомоги Віктор Забашта.

"Тих, кого не доправили до лікарні — це люди, які отримали забої або впали, але не травмувалися: хтось викликав екстрену допомогу, але скарг від самих людей не було", — сказав Забашта.

За його словами, 3 січня п'ятеро людей звернулися за меддопомогою через обмороження: двоє з Харкова, троє — з області. Серед людей, які отримали обмороження були безхатьки та люди у стані сп'яніння, додав Забашта.

У Харківському гідрометцентрі нагадують, що нині погодні умови в регіоні відповідають "жовтому" рівню небезпечності: 4 січня у регіоні очікуються пориви вітру до 20 м/с, на дорогах ожеледиця.

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