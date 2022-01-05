Станом на середу усі регіони перебувають у "жовтій" зоні — МОЗ

Станом на ранок 5 січня усі регіони України перебували на “жовтому” рівні епіднебезпеки. Про таке свідчать дані МОЗ.

Найменший рівень захворюваності на коронавірус спостерігається у Дніпропетровській і Херсонській областях. Йдеться про показники 65 і 56 на 100 тисяч населення відповідно. Найвищий рівень захворювності у Києві — 384 на 100 тисяч людей.

За даними МОЗ, рівень госпіталізацій і завантаженості ліжок із киснем не перевищені в жодному регіоні.

Фото: скрін з сайту МОЗ

Про правила "жовтої" зони

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які направлені першою чергою на невакцинованих українців. Відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

Що відомо

За добу 4 січня COVID-19 виявили у 4571 людини, серед них — 210 дітей 112 медиків.

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