Що робити, якщо ваш сімейний лікар у відпустці. Пояснює НСЗУ

На час відпустки сімейного лікаря амбулаторія чи медичний центр зобов’язані призначити йому заміну. Про це інформує Національна служба здоров'я України.

Декларація з вашим лікарем дійсна в будь-якому разі. Тож декларацію з новим лікарем укладати не потрібно, пояснюють фахівці НСЗУ. Пацієнт отримає безоплатно весь обсяг послуг, передбачений медичним пакетом на первинній ланці.

Водночас е-рецепт на доступні ліки може виписати лише той лікар, з яким у людини укладена декларація. Тому в НСЗУ радять не відкладати отримання нового рецепта до останнього.

Е-рецепт видається:

не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому е-рецепті курс лікування становив встановлено від 21 дня та більше;

за 3 дні, якщо такий строк є меншим за 21 день.

Амбулаторія інформує про планову відсутність лікаря на своєму сайті чи в соцмережах, зазначають в НСЗУ. У невідкладній ситуації фахівці рекомендують звернутися до лікарні самостійно чи подзвонити за номером 103. Така допомога не потребує декларації чи направлення.

Що відомо

За добу 4 січня COVID-19 виявили у 4571 людини, серед них — 210 дітей 112 медиків.

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