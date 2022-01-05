Українці витратили вже понад 700 мільйонів гривень, отриманих за програмою єПідтримка. Найбільше — на книжки.

"За перші два тижні роботи програми єПідтримка понад 6,2 мільйона українців подали заявки в Дії на отримання 1000 грн. Понад 700 млн грн з отриманих коштів українці вже витратили", — повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.

Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини – 250 млн грн;

кінотеатри – 210 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 90 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 87 млн грн;

спорт – 59 млн грн.

Як відзначається, всього з початку дії програми єПідтримка громадянам вже виплачено майже 6 млрд грн.

Що відомо

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділить близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перші "тисячі" від держави на картки вакцинованих українців почнуть надходити вже з 20-21 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисяч

Читайте також

Як "ковідна" тисяча гривень вплинула на книжковий ринок. Відповідає редакторка "Читомо"

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу