Стан жінки, яка потрапила під потяг на Сумщині, наразі залишається важким. Вона перебуває у реанімації. Про це Суспільному 5 грудня розповів головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин.

За його словами, її стан був тяжким з моменту госпіталізації.

"Стан стабілізували. Радикального покращення ще немає. По-перше, вік у неї досить солідний, який ми достеменно не знаємо. На жаль, уже другу добу ніхто з родичів не з'явився. Документів у жінки немає. Вона дезорієнтована в часі, в просторі, тому малоконтактна. Її стан — ближчий до важкого через черепно-мозкову травму", — зазначив він.

За інформацією поліції, жінка потрапила під колеса вантажного поїзда неподалік від станції "Кролевець". За версією слідства, 68-річна жінка йшла між залізничними коліями та побачила, що назустріч їй рухається потяг. Вона відійшла в бік й потрапила під вантажний поїзд, який курсував в попутному напрямку.

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