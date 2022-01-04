"Йшла між коліями". На Сумщині жінка потрапила під вантажний потяг

Неподалік від станції "Кролевець" на Сумщині вантажний потяг збив жінку. Про це 4 грудня повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

За версією слідства, 68-річна жінка йшла між залізничними коліями та побачила, що назустріч їй рухається потяг. Вона відійшла в бік й потрапила під вантажний поїзд, який курсував в попутному напрямку.

Пенсіонерка отримала травми та була госпіталізована до хірургічного відділення Шосткинської центральної районної лікарні. Наразі Суспільне намагається отримати коментар про стан пацієнтки.

Відомості про цей випадок внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту". Вона передбачає позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Читайте також

На Сумщині знайшли тіло людини в обгорілому автомобілі. У поліції вважають причетним до вбивства 51-річного жителя Ромен.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber