Коронавірус діагностували ще у 210 мешканців Львівщини

На ранок середи, 5 січня, у Львівській області діагностували 210 нових випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали від коронавірусу 429 людей, ще 15 — померли.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 946 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 210 людей", — повідомляють у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 7;

Золочівський — 15;

Львівський — 122 (м. Львів – 96);

Самбірський — 9;

Стрийський — 37;

Яворівський — 11;

Червоноградський — 9.

У стаціонарах перебувають 973 пацієнти. Ліжкова мережа заповнена на 18,83 %. У реанімації перебуває 94 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 33.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 220 973 людей. Померли – 6037 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 208 884.

Що відомо

На ранок 4 січня на Львівщині зареєстрували 85 нових випадків інфікування коронавірусом.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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