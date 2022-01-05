Через шквальні пориви вітру на Івано-Франківщині станом на ранок 5 січня частково без електропостачання залишилися шість населених пунктів. Про це Суспільному повідомила речниця "Прикарпаттяобленерго" Юліана Гойло.
"Є вимкнення у Верховині та Яремчі, селах Шевченкове та Новошин Вигодської територіальної громади, Мишин та Великий Ключів Нижньовербізької громади. Також є поодинокі вимкнення на мережі 0,4 кВ", — повідомила Юліана Гойло.
З її слів, на місцях аварій уже працюють бригади енергетиків.
У Калуші вночі 5 січня шквальний вітер повалив новорічну ялинку.
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