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У Калуші на Франківщині шквальний вітер повалив новорічну ялинку
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У Калуші на Франківщині шквальний вітер повалив новорічну ялинку

Маріaна Басалига
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У Калуші на Франківщині шквальний вітер повалив новорічну ялинку Фото: сайт Вікна

У Калуші на Івано-Франківщині вітер повалив новорічну ялинку. Це — одне з двох дерев, які встановили у місті на новорічно-різдвяні свята. Про це у коментарі Суспільному повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.

"Ялинку нам подарував благодійник. Через сильні пориви вітру зламався стовбур. На місці вже працюють наші комунальники, техніка. Ми все відновимо. До різдвяних свят ялинка буде гарно сяяти", — сказав Андрій Найда.

На Франківщині у Калуші вітер повалив ялинкуФото: Facebook/Виктория Ковалева

Головна ялинка у Калуша розташована на площі Героїв.

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