У Калуші на Івано-Франківщині вітер повалив новорічну ялинку. Це — одне з двох дерев, які встановили у місті на новорічно-різдвяні свята. Про це у коментарі Суспільному повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.

"Ялинку нам подарував благодійник. Через сильні пориви вітру зламався стовбур. На місці вже працюють наші комунальники, техніка. Ми все відновимо. До різдвяних свят ялинка буде гарно сяяти", — сказав Андрій Найда.

Фото: Facebook/Виктория Ковалева

Головна ялинка у Калуша розташована на площі Героїв.

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