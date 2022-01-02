З 2 до 4 січня на Івано-Франківщині оголосили штормове попередження. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні, впродовж кількох днів через відлигу та снігопади у горах Івано-Франківщини синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку (третього рівня).

Станом на 7:45 2 січня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, повідомляють на Facebook- сторінці Чорногірського пошуково-рятувального поста. Вітер північно-західний 10-12 м/с. Температура повітря — -5 °C.

Крім того, протягом 3 січня синоптики прогнозують значне посилення південно-західного вітру 15-20 м/с по області та в Івано-Франківську (перший рівень небезпечності, жовтий)

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