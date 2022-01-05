Таблоїд Mail заплатить Меган Маркл один фунт за публікацію особистого листа

Британський таблоїд The Mail on Sunday виплатить герцогині Сассекській лише 1 фунт відшкодування за вторгнення в її особисте життя — через публікацію її особистого листа батькові.

Представники видання визнали поразку у розгляді і не будуть передавати довготривалу справу на апеляцію у Верховний суд, передає The Guardian.

"Цей вміст був особистим, приватним, а не питанням законного суспільного інтересу", — сказав суддя сер Джефрі Вос.

При цьому, як відзначив медіаюрист Марк Стефанс, зазвичай у таких справах за вторгнення в особисте життя компенсація становить 75-125 тисяч фунтів стерлінгів (101--169 тисяч доларів). Однак те, що герцогиня обрала тільки номінальну суму, може свідчити про слабкість її позиції щодо захисту власного приватного життя.

Видавець газети також погодився сплатити неназвану суму відшкодування збитків за порушення авторських прав. Mail on Sunday також муситиме покрити значну частину судових витрат Маркл, які можуть становити понад 1 мільйон фунтів стерлінгів (1 353 400 доларів).

Mail on Sunday та MailOnline також були змушені розмістити на першій сторінці друкованого видання та домашній сторінці вебсайту заяви про те, що вони програли судову справу, при цьому суди навіть вказали, яким шрифтом мають бути надруковані заяви. Видання вирішили виконати вимогу суду у Boxing Day (День подарунків - 26 грудня) — один з найтихших днів для новинарів у році.

Що відомо

У серпні ЗМІ повідомили, британська королева Єлизавета II має намір подати позов проти принца Гаррі та Меган Маркл, якщо вони й надалі будуть розповсюджувати інформацію про життя Букінгемського палацу.

У липні стало відомо, що герцог Сассекський принц Гаррі пише мемуари, які наступного року будуть опубліковані видавництвом Penguin Random House. У книзі буде охоплений період публічного життя принца Гаррі з дитинства по нині.

Американська акторка Меган Маркл та принц Гаррі, герцог Сассекський одружились у травні 2018 року. Їх первісток – Арчі Маунтбеттен-Віндзор, народився 6 травня 2019 року.

Згодом вони оголосили про намір скласти основні обов’язки, пов’язані з королівською сім'єю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. 18 січня стало відомо, що вони більше не використовуватимуть свій королівський титул і не отримуватимуть фінансування на виконання королівських обов'язків.

Від 31 березня подружжя припинило виконувати обов'язки членів королівської родини.

Принц Гаррі та Меган Маркл дали перше велике інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі. Герцогиня Сассекська Меган розповіла, що члени британської королівської сім'ї обговорювали колір шкіри її майбутньої дитини.

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