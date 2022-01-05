На Сумщині за добу COVID-19 підтвердили у 129 людей

У Сумській області за добу виявили 129 інфікувань коронавірусом. Такі дані оприлюднили в Сумській облдержадміністрації вранці 5 січня.

81 з них — у Сумському районі, 17 — в Конотопському, по 13 — у в Охтирському та Роменському, 5 — у Шосткинському. Вісім людей померли від ускладнень хвороби: три — у Сумському районі, дві — у Конотопському, дві — у Роменському, одна — в Охтирському районі. Одужання за добу підтвердили у 393 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 286 людей, що на 272 людей менше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 131 421 людини, з яких 2845 людей померли. Одужання підтвердили у 126 290 жителів області.

На Сумщині, за даними РНБО, на 24% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 30 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 24 людини.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримала 521 людина. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 427 926 людей. Двома дозами — 405 045 людей.

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