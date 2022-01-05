На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 84 осіб

У 84 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За його словами, вчора від коронавірусу померли 2 людини. Одужання підтвердили у 176 осіб. Медики провели 850 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (6 осіб): Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Вишнівецька селищна ОТГ – 3, Кременецька міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 1.

Тернопільський район (56 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 2, Бережанська міська ОТГ – 5, Великоберезовицька селищна ОТГ – 8, Збаразька міська ОТГ – 2, Козівська селищна ОТГ – 2, Нараївська сільська ОТГ – 1, Підволочиська селищна ОТГ – 3, Підгаєцька міська ОТГ – 1, Підгороднянська сільська ОТГ – 4, Скориківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 3, Тернопільська міська ОТГ – 24.

Чортківський район (22 особи): Борщівська міська ОТГ – 2, Бучацька міська ОТГ – 4, Гримайлівська селищна ОТГ – 1, Заліщицька міська ОТГ – 2, Золотопотіцька селищна ОТГ – 2, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Монастириська міська ОТГ – 1, Трибухівська сільська ОТГ – 3, Чортківська міська ОТГ – 6.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 107 934 особи, з них 103 128 вже видужали та 2 134 особи померли.

Що відомо