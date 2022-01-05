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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 169 нових випадків коронавірусу
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 169 нових випадків коронавірусу

Офiцiйно
Юлія Підгола
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За добу на Дніпропетровщині підтвердили 169 нових випадків коронавірусу Фото ілюстративне / УНІАН

За минулу добу, 4 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 169 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 16 людей. Ще 211 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 242 696 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 230 378 мешканців області. Померли 8 878 людей.

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