Два десятки сумчан вклали гроші у будівництво чотирьох багатоповерхівок у Сумах. Та замість будинків на будівельних майданчиках виріс бур’ян. Кримінальне провадження за фактом шахрайства поліція відкрила ще у лютому 2020-го. Але підозру у цій справі нікому не оголошували до грудня 2021 року, коли ошукані сумчани попередили мерію про проведення мітингу під прокуратурою і поліцією. Чому майже два роки розслідування не рухалося, - про це розслідування "Під прицілом", яке вийшло в ефірі Суспільного.

Історії потерпілих

"Ми всі потерпілі від шахрайських дій сумського псевдозабудовника “Сумчани СД”, особисто директора Балацького Андрія Петровича, який обіцяв нам побудувати квартири в новобудовах, а замість цього забрав мільйони гривень, а поліція не бачить цих крадіжок. Два роки тому була написана перша заява в поліцію, але жодної підозри не було оголошено: ні Балацькому, ні іншим учасникам", - розповів Микола Шимко, чия родина вклала 700 тисяч у будівництво.

Микола Шимко, очільник ініціативної групи постраждалих інвесторів

Він - професійний альпініст. Але останні два роки не має можливості ходити в гори, бо займається розслідуванням будівельної афери, жертвою якої стала його родина. Микола очолив ініціативну групу постраждалих інвесторів.

"Восени 2019 року ми побачили красиву рекламу на вулицях міста та в інтернеті ЖК “Сонячний”. Мав будуватись 7-поверховий житловий будинок підвищеної комфортності з паркінгом. Знаючи рієлторів компанії, які нам казали, що їх директор займається особисто всіма питаннями будівництва і має реалізовані проєкти, ми довірились цій компанії" , - розповів Микола Шимко. 700 тисяч гривень родина внесла однією сумою, бо домовились про 10% знижки. Забудовник тоді обіцяв, що вкладники отримають квартири за рік.

Картинка з реклами будівництва на вулиці Праці

За договором, будинок, у якому мала отримати квартиру родина Миколи, спочатку повинні були звести до листопада 2020 року, потім здачу житла перенесли на жовтень 2021 року. Але настав грудень, та окрім бур’яну і паркану на ділянці, де мала бути багатоповерхівка, нічого немає.

Вулиця Косівщинська, де мали бути зведені три багатоповерхівки

Схожа історія на вулиці Косівщинській, де будівельна компанія “Сумчани СД” мала звести три 11-поверхівки. Але і тут будинків немає.

Тут отримати квартиру мала родина Олексія Хлопова. "Наприкінці 2019-го року ми уклали договір на купівлю квартири. Нам обіцяли, що протягом року побудують нашу першу секцію. Два роки минуло, і досі нічого немає, тільки фундамент та початок першого поверху - і все , і більше нічого!" – обурюється Олексій Хлопов.

Сім’я Олексія сплатила за омріяну квартиру 16 тисяч доларів. Щоб їх зібрати, вони з дружиною два роки пробули на заробітках у Польщі.

Олексій Хлопов, постраждалий інвестор

"Взагалі в Україну не приїжджали, на заводі по 12 годин удвох. Без вихідних майже. Порадили нам купити квартиру в цій новобудові. Сказали, що буде все красиво, буде все сучасно, підземні парковки. Ми вирішили вкластися", – згадує Олексій.

Рішення суду є – грошей немає

Але так само, як і родина Миколи, Олексій з дружиною квартиру не отримали.

"Вони нас почали "годувати завтраками". Все буде за місяць, два, тиждень, все буде. У результаті прочекали близько півроку - будівництво не починалося, – розповідає Олексій Хлопов. – Потім ми прийшли до них в офіс, написали заяву на повернення коштів. Кошти не повернули, і ми подали до суду. Нам дали рішення суду на руки, папірець, і все. І ніхто нічого не робив, нічого не повертав".

У Зарічному районному суді міста прийняли рішення про стягнення понад 400 тисяч гривень (включно з інфляційними збитками на 3% річних) на користь позивача з компанії-забудовника, тобто товариства з обмеженою відповідальністю "Сумчани СД", - розповіла речниця суду Наталія Сидоренко.

"Однак рішення суду саме по собі ще не означає автоматичне стягнення коштів. Суд безпосередньо стягненням коштів не займається. Якщо боржник добровільно не виконує рішення суду, стягувач має звернутися до державної виконавчої служби або приватних виконавців", - додала вона.

У судовому реєстрі є 7 справ, у яких суд задовольнив позови сумчан до недобросовісного забудовника. Крім того, ще у кількох справах гроші з товариства “Сумчани СД” стягували постачальники будівельних матеріалів та проєктувальники. А за інформацією реєстру боржників, заборгував забудовник і державі.

"Це, в основному, вимоги Державної податкової служби, тобто за несплату податків на загальну суму 29,5 тисяч гривень. П’ять виконавчих документів - на користь фізичних осіб на загальну суму 3,3 мільйони гривень. І два виконавчі провадження на користь інших юридичних осіб на суму 328 тисяч гривень", - проінформувала Марина Рудь, начальниця управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області.

Проте шляхом перевірки реєстрів виявлено, що зареєстрованого рухомого чи нерухомого майна у боржника немає, на рахунках кошти відсутні, і на зв’язок із виконавцем ані представники боржника, ані керівник не з’являються, розповіла вона. За вказаною адресою, вул. Кооперативна,19, знаходяться декілька підприємств зі схожою назвою, але саме фірму "Сумчани СД" там не знайшли.

Про відсутність представників компанії “Сумчани СД” за адресою юридичної реєстрації у суді розповів і слідчий районного управління поліції Артем Малютін.

"Неодноразово заходив, і зранку і ввечері, але представників організації там не знайшов, також спілкувався з адміністратором вказаної будівлі, бо це офісний центр, він мені повідомив, що з лютого 2020 року таке підприємство діяльність вже не здійснює, є інше підприємство ТОВ "Сумчани", не "Сумчани СД", - розповів Малютін.

Прибувши до офісного центру, де зареєстроване товариство “Сумчани СД”, журналісти також не застали жодного працівника цієї фірми. Однак її керівник Андрій Балацький стверджує: "Ми там на місці залишились, і співробітники, і документація була на місці. Всі були на місці і навіть плакат у нас на вході стояв "Сумчани СД", і напис є, все на місці".

Новий власник земельної ділянки

Родина Миколи Шимка звернулася із заявою про шахрайство до поліції. Однак там кримінальне провадження спочатку не відкрили.

"Ми подали заяву до суду, щоб суд змусив внести нашу справу до ЄРДР. Потім слідча, яка займалася цією справою, закрила це провадження і сказала: “Я не вбачаю в цьому кримінального правопорушення, звертайтесь до господарського суду”. Потім ми знову зверталися до суду, щоб зобов’язати слідчого поновити кримінальне провадження", - розповів він.

Поки родина Миколи через суди змушувала поліцію розслідувати шахрайство, журналісти паралельно “Під прицілом” з’ясували, що ще у вересні 2020 року компанія “Сумчани СД” продала іншій фірмі, з іншими засновниками, земельну ділянку на вулиці Праці, де мали збудувати багатоповерхівку.

Зараз земельна ділянка на вулиці Праці належить ТОВ “СтартСуми”. Це підприємство зареєстроване у Києві. А його єдиним засновником і директором є сумчанин Андрій Павленко. Цей чоловік очолював одну з первинних організацій партії “Удар” у Сумах і є співзасновником благодійного фонду сприяння карате. Другим співзасновником цього фонду досі значиться колишній сумський лідер “Удару”, який керував виборчим штабом Порошенка на Сумщині під час виборів 2014 року, - Сергій Лихман. Його викрали у травні 2014 року, і до сьогодні поліція Сергія не знайшла.

Журналісти намагалися отримати коментар партнера Лихмана - Андрія Павленка, фірмі якого зараз належить земельна ділянка, де мали побудувати багатоповерхівку. Але номер, який в реєстрі юросіб зазначений, як контакт підприємства ТОВ “СтартСуми”, не обслуговується.

Тож чи планує це товариство зводити багатоповерхівку і чи отримають свої квартири сумчани, які проінвестували будівництво зовсім іншій фірмі, поки не відомо.

"Тут не треба бути якимись там фаховими юристами, щоб зрозуміти, що ми давали гроші, великі гроші, компанії, у якої була земельна ділянка. Земельна ділянка продана, а гроші не повернуті. І поліція в цьому не вбачає кримінального правопорушення. У нас великі питання до органів поліції та прокуратури," - обурюється Микола Шимко. Ініціативна група, яку він очолює, вимагала від правоохоронців оголосити підозру Андрію Балацькому.

Андрій Балацький, директор і співзасновник ТОВ "Сумчани СД"

Нагадаємо, Андрій Балацький - це директор і один із трьох засновників ТОВ “Сумчани СД”. Саме з ним спілкувались клієнти і укладали договори на інвестування у будівництво багатоповерхівок. Кримінальне провадження за фактом можливих шахрайських дій посадових осіб товариства “Сумчани СД”, розслідується з лютого 2020 року. Однак до грудня 2021 року слідчі навіть нікому не оголошували підозру. Микола і ще д20 сумчан через бездіяльність слідчих вирішили провести мітинг під стінами поліції та прокуратури. Про це 8 грудня Микола Шимко повідомив міську раду.

"І вже наступного дня нам подзвонили з поліції, просили не влаштовувати мітинг і обіцяли розібратися. Але ми вирішили не відступати", - згадує він.

Мітинг – рушійна сила для поліції?

Зранку 10 грудня постраждалі інвестори провели мітинг спочатку під прокуратурою, а потім під обласною поліцією. На мітингу з’ясувалося, що за день до його проведення поліція таки оголосила підозру Андрію Балацькому.

Розмова журналістки Олени Адаменко з начальником слідчого управління поліції області Олександром Радченком.

– Вам не здається дивним, що 2 дні тому, постраждалі повідомили Сумську міську раду, що сьогодні будуть проводити акцію під поліцією та прокуратурою, а вчора оголошується підозра. Тобто до цього підозри у вас не було. Чому саме вчора оголосили підозру? Що вам таке стало відомо, що 2 роки розслідували не було підозрюваного, а тут підозра з'явилася.

–Є потерпілі, які обурюються тривалим розслідуванням. Я доручив підняти це провадження, начальник головного управління доручив мені це зробити, ми заслухали це провадження, пішли в прокуратуру, провели нараду спільну, подивились що можна негайно зробити оцінити докази, виписати підозру. Після того слідчий її оголосив.

– Я правильно розумію, що вам стало про це відомо після того, як було повідомлено про мітинг.

– Мені –так.

– Так, правильно розумію, що слідчі нічого не робили, а тут люди оголосили, що будуть акцію проводити…

– Слідчі робили, якби слідчі нічого не робили, то підозра не була б оголошена.

За кілька днів після цього слідчі подали до суду клопотання про взяття підозрюваного Андрія Балацького під цілодобовий домашній арешт.

Суть схеми заволодіння коштами розповів прокурор Сумської місцевої прокуратури Сергій Корнющенко. За версією слідства, наприкінці 2019 року вказані інвестиційні договори були укладені зі строком виконання - 2020 рік, а в подальшому пролонговані ще на певний строк. "Проте, чи хтось із нас бачив будівництво трьох будинків 11-поверхових за півтора роки?! Це, як на мене, взагалі неможливо, і саме на етапі заключення вказаних договорів вже Балацький розумів, що ніякого будівництва не буде, його основною метою було заволодіння грошовими коштами. Вказані протиправні дії призвели до того, що багатьом потерпілим, було спричинено величезний розмір шкоди, яка обраховується мільйонами гривень і до теперішнього часу вони не повернуті", - розповів прокурор.

"Навіть не намагайтеся!"

Перед засіданням суду журналісти намагалися отримати коментар Андрія Балацького, але він мовчав. Замість нього говорив його захисник Андрій Гулаков:

– Навіть не намагайтеся. Є лише підозра, от коли дочекаєтесь рішення суду, тоді можете брати і іншим розповідати. А зараз ця ситуація штучно накручена. Ви знаєте передісторію цього всього? От я вийду - вам розкажу.

–Ми хотіли пана Андрія почути, як так сталося, він же укладав договори.

– Якщо хочете, я вам розповім, докладненько все розповім.

Андрій Гулаков, адвокат, захисник Балацького.

У суді підозрюваний у шахрайстві Андрій Балацький невиконання зобов’язань по будівництву чотирьох багатоповерхівок пояснив так: "Що стосується Косівщинської з трьох будівель, другий та третій ми не планували будувати, поки не закінчимо перший. Там повністю побудований підземний паркінг, гідроізоляція, стіни і потім вже цокольний поверх".

Суддя Ольга Котенко запитала Балацького, на якій стадії будівництва цей об'єкт. На сьогодні він заморожений, кошти ми почали повертати, сказав Балацький.

"Ми повернули в районі 10 людей кошти, є в мене документи, - кому в повному обсязі, кому тільки почали повертати. По Праці, 52 ми замовили проєкт в проектній організації. Поки вони робили проект, вступив в норму новий ДБН і наш проект вже не проходив експертизу, тому що щільність забудови ділянки була більше, ніж норма. В результаті ми намагались трохи розширити ділянку, але у нас не вийшло", - розповів він.

За словами Балацького, в лютому 2020 року він звернувся до проєктної організації, замовив паралельний проєкт. "Я запросив всіх людей, які купили квартири на Праці, 52 і запропонувіав варіант повернути кошти. І люди самі приймали рішення, кому як буде краще. 5 квартир повернули кошти, комусь повністю, комусь частково, тобто ми максимально лояльно відносились", - сказав він.

Та Микола Шимко стверджує, що повернути гроші їм жодного разу ніхто не пропонував, ба більше, і зараз, після рішення суду про зобов’язання повернути, коштів вони досі не отримали. Те саме стверджують і у виконавчій службі.

"На сьогоднішній день жодний виконавчий документ добровільно боржником не виконано", - сказала начальниця управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Марина Рудь.

Після судового засідання журналісти знову намагалися поспілкуватися із Андрієм Балацьким і його захисником, але коментарів вони так і не надали.

– Пане Балацький, навіщо ви продавали ділянку, якщо збирались там щось будувати? Адже підприємство "СтартСуми" не має жодного до вас відношення?

Балацький мовчки відходить, відповідає його захисник Адрій Гулаков:

– Він не господар ділянки і він особисто її не продавав.

–Але ж його підприємство, де він співвласник і директор, продало ділянку?

– Без коментарів.

– Ми просимо Вас про коментар, Ви пообіцяли перед цим нам надати коментар.

– Я Вам пообіцяв, але не сказав коли. Я його дам особисто Вам.

–Коли?

– Коли, я ще не знаю! На все краще!

Автори: Олена Адаменко, Андрій Крамченков, Євген Охріменко, Михайло Заїка. Матеріал підготовлений на замовлення Сумської регіональної дирекціі АТ "НСТУ"

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