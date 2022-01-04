На Тернопільщині діти отримали подарунки від благодійників із Чехії

105 дітей з Тернопільщини отримали подарунки від благодійників з Чехії – це акція "Різдвяний подарунок". Про це розповів директор тернопільського "Карітасу" Роман Загородний.

За його словами, для того, щоб провести цю акцію працівники тернопільського "Карітасу" надсилають розміри взуття та одягу дітей із малозабезпечених та багатодітних родин чеському "Карітасу". А там шукають благодійників, які збирають дітям подарунки.

Пакунки отримала сім’я Крамар з села Яструбове Тернопільського району. У родині є 9 дітей. Про це розповів батько Петро Крамар. Його донька десятирічна Мар’яна розповіла, що хотіла отримати в подарунок:

"Картину, щоб розмальовувати по цифрах, косметику, цукерки, печення, мандарини, авокадо, банани".

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне 105 дітей з Тернопільщини отримали подарунки від благодійників з Чехії

Дівчина каже, свій подарунок розпакує вдома. Благодійникам вона намалювала листівку.

Сини Ірини Каспрук з Плотичі Тернопільського району вивчили колядку чеською мовою, щоб привітати волонтерів, які привезли їм подарунки. Ірина Каспрук каже, що виховує 7 дітей:

"Те, що ми отримуємо, то ми завжди вдячні і використовуємо. Чи взуття передають, чи одяг, чи іграшки, це завжди для дітей потрібно".

Подарунок також отримала Катерина Янюк з Тернополя.

"Мені просто приємно, що люди хочуть зробити дітям приємно. Мені здається, що тут якийсь одяг, бо пакунок м’який", – каже Янюк.

Директор "Карітасу" отець Роман Загородний розповідає, спілкувалися із соцслужбами, аби обрати родини, які потребують цих подарунків.

"Звичайно, кожного року ми стараємося трохи міняти списки дітей, щоб ніхто не ображався, то одного року в нас одні діти, на другий рік є інші діти, ну і мусимо дивитися на соціальний статус цих сімей. Звичайно, є певний критерій для того, щоб стати учасником цієї акції", – каже отець Роман Загородний.

Проводять таку акцію більше 13 років. Про це розповіла координаторка акції в чеському місті Оломоуц Катерина Біолкова. За її словами, кожен подарунок коштує приблизно 2 тисячі гривень.

"Ми отримуємо список дітей щороку і потім жителі Чехії дивляться цей список і вони через Інтернет можуть реєструватися, щоб купити подарунок певній дитині. Зазвичай дітям потрібен одяг, взуття, засоби гігієни чи іграшки", – каже Біолкова.

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