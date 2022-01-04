За перші два дні нового року до Херсонського травмпункту у лікарні Тропіних звернулися близько сотні містян. Відсоток травмованих зріс у порівнянні з буднями. Людей за медичною допомогою зверталося більше, ніж минулого року у цей же період, розказав Суспільному заступник медичного директора лікарні Євген Миронов.

Переважна більшість травм, які отримали херсонці, – це переломи ніг і рук. Коефіцієнт переломів такий же, як під час сильної ожеледиці, говорить Євген Миронов.

"Трішки пояснює такий ріст те, що люди гуляли і вдень, і вночі на вулиці, тобто більше рухів, більше можливості травмуватися. Також за ці дві доби були 13 травмованих у алкогольному сп’янінні. Не всі вони з переломами, у когось був і забій, вивих плеча, була різана рана. Більшість – побутові травми з необережності. Було декілька кримінальних, але там невеликі забої", - каже Миронов.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

За словами лікаря, більшість тих, хто зараз лежить у стаціонарі, отримали травми перед самими святами під час ожеледиці. Володимира привезли з раною, яку він отримав під час роботи вдома.

"Бензопилою це зробив: дерево пиляв, гілку відрізав від стовбура і бензопила зісковзнула і потрапила по нозі. Ось приблизно пів години тому", - каже чоловік.

Як розказав Євген Миронов, найбільш серйозні травми, отримані херсонцями новорічної ночі, пов’язані з феєрверками. Для одного чоловіка свято завершилося інвалідністю.

"Першого січня у нас три людини постраждали від вибуху петарди. Зі слів постраждалих, всі петарди були фабрично виготовлені, куплені, тобто саморобних не було. Всі троє постраждалих – це чоловіки 19, 32 і 42 роки. Один з них, той, що 32 роки – найбільше постраждав, велика рвана рана кисті правої з ампутацією першого і другого пальців. Оперували декілька годин", - каже лікар.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Дехто з пацієнтів травмпункту від необережного користування феєрверками отримав травми очей, та цього року обійшлося без втрати зору, говорить Євген Миронов і нагадує херсонцям бути обережними під час різдвяних свят.

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