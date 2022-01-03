За перші дні нового року, у порівнянні з передноворічним періодом, кількість викликів швидкої медичної допомоги зросла на 20 відсотків. Всі бригади 1 січня працювали на викликах. Якими були перші дні нового року для екстрених служб, дізнавалось Суспільне.

За словами фельдшерки-диспетчерки приймання викликів по виїзних бригадах швидкої допомоги Олени Мясоєдової, через використання петард 1-го січня було 5 викликів. Загалом у місті працювало 22 бригади, по області - 82

"Були в очі попадання, були руки травмовані. Кожний рік громадян просимо не використовувати, але кожний рік так, як завжди", - розповіла Олена.

Фельдшерка також повідомила, що було багато викликів, коли люди через сп`яніння втрачали можливість пересуватися та лежали просто посеред вулиці.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне

У фельдшера з невідкладних станів медицини катастроф Максима Дорошенка було 14 викликів за зміну. Заступив о 9:00 31 грудня, закінчив о 9:00 1 січня. Більшість викликів була вночі.

"Як правило це люди, які постраждали у бійках або люди, які постраждали від піротехнічних виробів. Всі хворі, які зверталися, були як правило в алкогольному сп'янінні. Жінка у Голопристанському районі отримала осколками травму ока. Доставили у ЦРБ, там їй надали медичну допомогу. І був хлопець, який отримав травму від феєрверка. Молодий хлопець був, який вчасно не відпустив петарду і отримав травму. У нього постраждала кисть і відірвало 3 пальці", - розповів фельдшер.

У головному управлінні з надзвичайних ситуацій області 3 доби нового року не були дуже напруженими – до гасіння пожеж рятувальники залучались 16 разів, розповіла начальниця пресслужби відомства Квіта Заобурна. Були пригоди, які трапилися у перші хвилини нового року.

"В селищі Станіслав була пожежа у приватному будинку. Добре, що там ніхто не постраждав. Хоча троє дітей, які були там 13, 6 і 9 років вийшли самостійно на вулицю. Мама спала в дальній кімнаті, куди вогонь не дістався. Пожежний підрозділ, який прибув на місце події, загасив пожежу, вивели жінку, віддали її до карети швидкої допомоги. З дітьми все гаразд, ніхто не постраждав, але будинок майже повністю згорів", - розповіла Заобурна.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне

Поліцейські у новорічну ніч працювали у посиленому режимі, розповів виконувач обов`язків речника Нацполіції у Херсонській області Андрій Кований.

"Свята пройшли як зазвичай, без особливих правопорушень. Звісно, мали місце бійки, мали місце виклики на домашнє насильство. Але загалом суттєвих порушень громадського порядку не зафіксовано", - каже Кований.

Більшість викликів, за його словами, почала надходити до поліції опівдні 1 січня.

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