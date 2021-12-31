Близько 20 бригад швидкої допомоги чергуватимуть у Херсоні новорічної ночі. Як проходить таке чергування і скільки викликів може надійти, медики розповіли Суспільному.

Чергувати новорічної ночі у складі бригади швидкої допомоги припало вже не вперше, говорять фельдшери Олексій Туманов та Сергій Єгоров.

"І тридцять перше, і перше – це дуже напружені чергування. 31-го числа, коли народ святкує, саме новорічної ночі близько опівночі найпоширеніші виклики – через травми, отримані внаслідок запуску феєрверків: опіки очей, обличчя, рук. Також новорічної ночі часті алкогольні отруєння. Є і бійки, ножові поранення тощо", - каже Олексій Туманов.

Попри всі заклики лікарів щороку відбувається одне і те саме, говорять медики. Про небезпечні виклики вони попереджають поліцію. Такий випадок може припасти й на чергування жінки-фельдшерки

"Все згідно з графіком і плюс - у нас у кишені є тривожна кнопка. Якщо виникає надзвичайна ситуація, натискаємо і до нас швидко приїздить поліція", - говорить Сергій Єгоров.

Олексій Туманов каже, кількість викликів святкової ночі може сягнути й двадцяти на кожен екіпаж.

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