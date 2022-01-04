У Полтаві побільшало травмованих через ожеледицю

У Полтаві через ожеледицю побільшало травмованих. Станом на 13:00 4 січня до травмпункту першої міської лікарні звернулося 25 людей, із них понад половина травмувалися на вулиці через лід. 3 січня два десятки таких звернень були пов'язані з ожеледицею. Про це повідомив Суспільному лікар травмпункту першої лікарні Полтави Володимир Рошко.

Пацієнтів у полтавському травмпункті побільшало за два дні. Це пов’язано з ожеледицею. 23-річна полтавка Ілона Новікова чекає своєї черги біля травматологічного пункту.

"Травмувала руку, впала. Коли приземлялася, щоб не зламати нічого іншого, щоб не вдаритися головою, впала на руку. Дуже слизько, багато льоду. Я впала майже біля будинку, мені не вистачило декілька метрів, щоб спокійно дійти додому", – каже полтавка Ілона Новікова.

Суспільне Полтава Полтавка Ілона Новікова у кабінеті у лікаря

"Ми маємо збільшення на 15–20 чоловік кожного дня травмованих, травми яких пов’язані з ожеледицею. За сьогодні (4 січня-ред.) ще повної статистики немає, це близько 25 осіб, з них 10–15 травм пов’язані з ожеледицею", – говорить травматолог травмпункту 1-ї лікарні Полтави Володимир Рошко.

3-го січня звернулися приблизно 70 людей, із них 25 травмувалися через ожеледицею, каже лікар.

"Найчастіше – забої, пошкодження зв’язок верхніх та нижніх кінцівок. Часто буває така травма, як перелом променевої кістки в типовому місці, переломи кісточок, розтягнення зв’язок, гомілково-ступневих суглобів, забої грудної клітини, забої хребта внаслідок падіння", – додав травматолог Володимир Рошко.

Суспільне Полтава Черга у Полтавському травмпункті

"Дуже слизько. Почалась зима, Полтава не готова. Техніки не бачив. Не бачив жодної машини, жодного трактора. Слизота така, ідеш і боїшся, щоб не впасти", – говорить полтавець Володимир Євтух.

Ожеледиця на Полтавщині утворилася через перепад температури та сніг із дощем, які були напередодні, каже синоптикиня.

"У нас відмічається сніговий покрив висотою від 4 до 10 сантиметрів. На південному заході він уже зійшов. У найближчі дні буде дуже тепла для цього часу погода, до того ж відмічатимуться опади у вигляді дощу, цей сніг поступово буде сходити", – каже синоптикиня обласного гідрометцентру Олена Панченко.

Суспільне Полтава Лід на одній із вулиць Полтави

"Під час ожеледиці варто ходити невеликими кроками, зігнувши ноги в колінах. За можливості використовувати льодоступи, і не тримати руки в кишенях. Що стосується проїжджої частини, то ніколи не можна її перебігати, так як, гальмівний шлях автомобіля під час ожеледиці значно збільшується" , – говорить речниця рятувальників Полтавщини Яніна Любецька.

Як розповів заступник голови Полтавської міськради Євген Ричка, на дорогах у Полтаві техніка працює лише у тих місцях, де це необхідно. Скільки саме задіяно машин та комунальників, не повідомив.

Читайте також: