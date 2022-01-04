На Полтавщині прогнозують штормовий вітер

На території Полтавської області 5 січня прогнозують штормовий вітер до 15–20 метрів на секунду. Крім того, буде дощ. Про це Суспільному повідомила синоптикиня обласного гідрометцентру Ірина Островерха.

5 січня на Полтавщині прогнозують дощ та туман, на дорогах можлива ожеледиця. Цього дня також очікують пориви вітру до 15–20 метрів за секунду. Через це на території області оголосять штормове попередження, розповіла Ірина Островерха. Удень температура повітря коливатиметься від +2 до +7 градусів, вночі – від 0 до +5.

6 січня вночі у регіоні прогнозують невеликий дощ, удень – без опадів. На дорогах також можлива ожеледиця. Температура повітря упродовж доби – від 0 до +5 градусів.

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