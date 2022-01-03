Вранці 3 грудня із полтавського автовокзалу через ожеледицю не виїхали чотири автобуси до Миргорода та один до Кобеляк. А до обласного центру не приїхали рейси із Решетилівки та Лубен, розповіла Суспільному диспетчерка центрального автовокзалу Полтави Валерія Дикун. Усі заплановані поїздки відновили у другій половині дня.
На полтавському автовокзалі свого сина на службу в армію проводжає полтавка Леся Лисенко.
"Ми брали синові квиток до Борисполя. Затримка буквально на 10 хвилин, а так змін ніяких", - говорить полтавка Леся Лисенко.
Диспетчерка автовокзалу Валерія Дикун розповіла, що через ожеледицю та сніг на дорогах зранку не виїхало п’ять автобусів, зокрема, у Миргород та Кобеляки, а в Полтаву не приїхали із Решетилівки та Лубен.
"У Кобеляки сьогодні не поїхали о 10:40, бо там дуже дорога заметена. А так усі їдуть: Київ, Харків, Дніпро, через Красноград – там все в порядку. Не було (автобуса – ред.) з Решетилівки. От зараз до Решетилівки, будь ласка, на 11:35, і надалі є рейси. Уже просто, мабуть, розчистили (сніг на дорозі – ред.)", - говорить касирка центрального автовокзалу Полтави Юлія Білецька.
Водій Сергій Корнієнко у Полтаву приїхав із Зінькова.
"Розчищена дорога уся, посипана лише на деяких ділянках. Слизько, тому «водить». Тільки добре, що машин мало. Можна проїхати, але із запізненням", - говорить Сергій Корнієнко.
Від ранку у Полтаві працює 26 комунальних автомобілів, повідомив заступник голови громади з питань житлово-комунального господарства Євген Ричка. Розчищають дороги та посипають піском тротуари.
"Погано почищено. Як корови на льоду, на цьому тротуарі. Дороги так само: не почищено та не потрушено (піском – ред.)", - говорить полтавець Микола Терещенко.
"Бачила, що посипають у переході прямо на верх великої кучі снігу. Просто сиплять на сніг, аби куди завгодно. По нашій вулиці Балакіна взагалі нічого не посипано. Слизько", - каже полтавка Олена Соболевська.
За даними на сайті Укргідрометцентру, на 3 січня в усіх регіонах України оголосили перший рівень небезпеки – жовтий. На Полтавщині це пов’язано з ожеледицею, хуртовинами та поривами вітру. На 4 січня небезпечних погодних умов не прогнозують.
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