На Волині зачинилася сільська амбулаторія. Звільнилася єдина сімейна лікарка

У селі Чорниж на Волині не працює амбулаторія. З медзакладу звільнилася сімейна лікарка, без якої, згідно з медреформою, заклад втрачає фінансування та перестає функціонувати, – повідомила Суспільному староста села Тетяна Оніщук.

З її слів, частина жителів села уклала договори з сімейними лікарями Колківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, інші – з сімейними лікарями з Луцька та Маневич.

"Заключили ми декларації з сімейним лікарем колківським – гроші йдуть на Колки, заключили з маневицьким – гроші йдуть на Маневичі. Мені теж треба лікар, але я в цьому питанні нічого не можу зробити. Буде в нас сімейний лікар, всі проблеми відпадуть", – говорить староста села Чорниж.

Суспільне Волинь

Аби обговорити проблему, жителі Чорнижа зібралися 4 січня в центрі села на збори. Люди просили повернути сімейного лікаря в амбулаторію.

Суспільне Волинь

Місцева лікарка з амбулаторії звільнилася та виїхала до Маневич, – розповіла жителька Чорнижа Валентина Гриценя. Жінка говорить: людей покинули напризволяще, селяни опинилися без медичної допомоги.

Тепер, аби отримати якісну меддопомогу, люди змушені їхати за межі села, проте такі витрати не завжди по кишені, – зазначила місцева жителька Світлана Демчук.

"Півтора місяця дитині і не маємо куди звернутися. Зараз прививки робити, то треба їхати в Колки чи Луцьк, машину наймати, гроші платити", – каже волинянка.

Суспільне Волинь

Окрім села Чорниж, в амбулаторії обслуговували жителів сіл Гораймівка та Майдан-Липненський, – повідомила медсестра Тетяна Демчук. Каже: з квітня минулого року в закладі працює одна.

"І перев’язки і шви знімаю, і патроную жінок після пологів. В амбулаторії працював сімейний лікар, фельдшер, я медсестрою, акушерка, дві молодших медсестри, шофер, два кочегари, лаборант", – говорить медсестра сімейної медицини.

Суспільне Волинь

Медзаклад у селі поки не працює, приміщення опалюють обігрівачем. Нині амбулаторію перейменували на "пункт тимчасового базування".

Для того, аби амбулаторія в селі Чорниж запрацювала, треба повернути в заклад сімейного лікаря. Як заохотити лікарів працювати в сільській амбулаторії – невідомо, – зазначив керівник Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги Яків Смокович.

З його слів, за останній рік Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги звільнилося двоє сімейних лікарів та одна сімейна лікарка з Чорнизької амбулаторії.

"Вона (сімейна лікарка з села Чорниж – ред.) набрала декларації більше двох тисяч і залишила. Пішла працювати в Маневицький центр первинної медико-санітарної допомоги. Наші лікар набрали ліміт. Чорнижці не йшли сюди укладати, уклали тільки 204 особи. Лікаря немає там на даний час, без лікаря існувати не може, бо це є вимога НСЗУ", – розповів Яків Смокович.

Як додала староста села Чорниж Тетяна Оніщук, з лікаркою, яка працювала в місцевій амбулаторії раніше, будуть проводити перемовини.

Що відомо

З 1 жовтня в Україні видають лише електроні листки непрацездатності. Всі необхідні дані автоматично передаватимуться до Пенсійного фонду та роботодавцям. В амбулаторіях, поліклініках і лікарнях Луцької громади електронні лікарняні запровадили 12-го серпня.

З 30 грудня Волинська область перейшла до "жовтої" карантинної зони.

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