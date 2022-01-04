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Тернопільські волонтери розвозять продуктові набори одиноким людям
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Тернопільські волонтери розвозять продуктові набори одиноким людям

Ростислав Фук
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Тернопільські волонтери розвозять продуктові набори одиноким людям Фото: Дана Сарабун/Суспільне

Продуктові набори напередодні Різдва розвозять одиноким людям тернопільські волонтери. Про це Суспільному розповів керівник фонду Іван Гонтар.

За його словами, волонтери – члени благодійного фонду "Світло реформації" та соцпрацівники міського терцентру.

Тернопільські волонтери розвозять продуктові набори одиноким людямФото: Дана Сарабун/Суспільне

Волонтери – члени благодійного фонду "Світло реформації" та соцпрацівники міського терцентру

У наборах – крупи, олія та борошно. За два дні, каже Іван Гонтар, планують передати пакунки 200 одиноким жителям Тернопільської громади. Наразі набори роздали десятьом людям.

Тернопільські волонтери розвозять продуктові набори одиноким людямолонтери – члени благодійного фонду "Світло реформації" та соцпрацівники міського терцентру.

За два дні планують передати пакунки 200 одиноким жителям Тернопільської громади

Таку акцію напередодні Різдва в благодійному фонді "Світло реформації" організовують другий рік поспіль.

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