Тернопільські волонтери розвозять продуктові набори одиноким людям

Продуктові набори напередодні Різдва розвозять одиноким людям тернопільські волонтери. Про це Суспільному розповів керівник фонду Іван Гонтар.
За його словами, волонтери – члени благодійного фонду "Світло реформації" та соцпрацівники міського терцентру.
Фото: Дана Сарабун/Суспільне
У наборах – крупи, олія та борошно. За два дні, каже Іван Гонтар, планують передати пакунки 200 одиноким жителям Тернопільської громади. Наразі набори роздали десятьом людям.
олонтери – члени благодійного фонду "Світло реформації" та соцпрацівники міського терцентру.
Таку акцію напередодні Різдва в благодійному фонді "Світло реформації" організовують другий рік поспіль.
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