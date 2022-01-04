Виробника електрокарів Tesla розкритикували за відкриття нового шоуруму в китайському Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, де, як неодноразово повідомляли ЗМІ й правозахисники, зазнає утисків корінне мусульманське населення — уйгури.

Про це повідомляє Reuters.

Про відкриття шоуруму в сіньцзянському місті Урумчі Tesla повідомила в китайській соцмережі Weibo ще 31 грудня словами "В останній день 2021 року ми зустрілися в Сіньцзяні". На фотографіях до допису було видно зокрема людей із плакатами "Tesla любить Сінцзян".

Дії американського автовиробника розкритикували зокрема в Раді американсько-ісламських відносин. Там закликали негайно закрити шоурум і припинити "фактичну економічну підтримку геноциду" корінного населення регіону.

Представниця Human Rights Watch Софі Макнейл заявила, що людство повинне не допустити продовження утисків прав людини щодо уйгурів: "Ілон Маск і керівництво Tesla повинні взяти до уваги ситуацію з правами людини в Сіньцзяні — або ж їх вважатимуть причетними до неї".

Рішення Tesla розкритикував і голова Альянсу американських виробників Скотт Пол, заявивши, що присутність будь-якої компанії зі США в Сіньцзяні "означає причетність до культурного геноциду, який там відбувається".

До критики долучився і сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо. Він нагадав, що про відкриття шоуруму Tesla стало відомо після підписання президентом США Джо Байденом закону про запобігання примусовій праці в Сіньцзяні.

"Бездержавні корпорації допомагають Компартії Китаю приховувати геноцид і рабську працю в районі", — додав він.

А втім, як пише BBC, китайські користувачі Weibo на відкриття шоуруму Tesla відреагували переважно позитивно. У дописах вони дякували за підтримку "розвитку й будівництва в Сіньцзяні, на відміну від інших компаній".

У 2021 році низка західних компаній потрапила під бойкот у Китаї через публічне засудження використання примусової праці в Сіньцзяні. А виробник мікрочипів Intel навіть публічно вибачався за листа, в якому закликав не використовувати працівників регіону.

Що відомо

Сіньцзян-Уйгурський автономний округ — найбільший регіон КНР, який займає 1/6 території країни. Починаючи з 1950-х років, пекінський уряд здійснював політику посиленої "ханізації" віддаленої провінції, переселення етнічних китайців та утисків місцевого мусульманського населення.

Китайські трудові програми, за якими уйгурів змушують переїжджати на роботу з рідного регіону, спрямовані на те, щоб знизити щільність проживання уйгурів, йшлося в офіційному звіті Нанкайського університету, який відображає стратегію поведінки офіційної влади КНР з уйгурським населенням

Правозахисники й ЗМІ не раз стверджували, що китайська влада утискає права уйгурів: примушує до праці, забороняє їхню мову і культуру, навіть вдається до стерилізації для зменшення чисельності мусульманського населення. Пекін ці звинувачення відкидає.

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