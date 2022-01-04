Ставили Дідуха, варили кутю, обов'язково ходили до церкви подивитися на ляльку, що символізувала новонародженого Ісуса. Такі традиції святкування Різдва були у родині письменника Михайла Коцюбинського. Про них можна дізнатися з авторської екскурсії, яку проводять у будинку, де жили Коцюбинські, в Чернігівському літератрно-меморіальному музеї письменника.

"Стіл обов'язково застеляли запашним сіном, чистою скатертиною", – говорить зберігачка фондів Музею-заповідника М. Коцюбинського Катерина Федько.

ФОТО: Суспільне Чернігів Вітальня Коцюбинських

Дитячі спогади Михайла Коцюбинського про Різдво вдома зібрали співробітники музею-заповіднику і створили екскурсію "Різдво і Новий рік у родині Коцюбинських". З неї відвідувачам розповідають про традиції святкування Різдва сторічної давнини.

"До столу сідали з першою зіркою, їли кутю, юшку з солоної риби, узвар з фігами. Обов'язково співали колядок, щедрівок, на Новий рік посівали у хаті зерном. Також обов'язково ходили до церкви або костьолу і також спостерігали навіть тут, у Чернігові, не настільки урочисту і масштабну, але теж ходу, під час якої також виносилася лялька Ісусик".

Траплялося так, що Коцюбинський на новорічні свята був у від'їзді. У музеї кажуть, збереглося багато листів, які він адресував дружині в Новий рік. Є листування з Вірою до шлюбу.

Віра дарувала йому паперові іграшки для новорічної ялинки. Ці тепер експонуються у кімнаті бабусі Михайла Коцюбинського. Їх, за описом у листі, відтворили співробітники заповіднику.

ФОТО: Суспільне Чернігів Паперові іграшки

Відомо також, що Михайлу Коцюбинському довелося святкувати Різдво на острові Капрі. Звідти він надсилав подарунки родині.

"А там дарують і ляльки, в яких замість ніжок, замість тіла, сушені фрукти, нанизані на спеціальні прутики. І вино, різноманітні тканини, солодощі, букети. І от там, на Капрі, ці подарунки виставляють на стіл на свята і, можна сказати, також прикрашають ними будинки".

ФОТО: Суспільне Чернігів Лялька - подарунок з Капрі

Також відвідувачам покажуть новорічні поштівки доньки Коцюбинського Ірини. Побачити екскурсію про Різдво Коцюбинських можна 9 січня за попереднім записом.

Детальніше про це показуємо в сюжеті:

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