Олександр Чемеров не готовий був безкоштовно допомагати писати альбом OTD Івану Дорну. Про це музикант розповів в інтерв’ю проекту "Кадри" на Суспільному.

"Так вийшло. В той момент мій юрист помер. Я був зайнятий туром і підписав контракт, який хтось мені приніс від Дорна. Запитав, чи там все добре? І той контракт показав потім, що робота безкоштовна, там копійки були. Якщо грубо казати, Дорн мене кинув", – розповів Олександр Чемеров.

За його словами, він на цьому альбомі заробив десь 200 євро. При цьому його звичайний гонорар за пісню складає мінімум 10 тисяч доларів.

На питання, що не вийшло у Дорна в штатах, відповів так:

"Музику, яку він видав в тому альбомі, на той момент вже була не актуальна в Америці. Мого факапу там немає взагалі. Я безкоштовно допомагав Вані".

Нагадаємо, третій альбом Івана Дорна під назвою OTD (Open the Dorn), – ред.) вийшов у 2017 році. Робота над платівкою проходила у другій половині 2016 року у Лос-Анджелесі. Тексти пісень англомовного альбому Дорну допомагав писати Саша Чемеров, який тоді жив у США.

У 2018 році безкоштовну роботу над альбомом Чемеров пояснював тим, що йому подобається те, що робить Дорн.

Суспільне готове надати позицію Івана Дорна з цього приводу.

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