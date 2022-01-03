На Сумщині за 2021 рік послугами соціального супроводу охопили майже півтисячі людей, які хворіють на туберкульоз. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі громадської організації "Клуб "Шанс".

Такі послуги надали 188 клієнтам з резистентним туберкульозом, тобто стійким до антибіотиків, та 287 — з чутливим.

За інформацією ГО, багато хворих мають низький рівень життя, й коли переходять на амбулаторну форму лікування, не можуть приїздити за ліками до медичного закладу. На це впливають такі фактори: недостатня кількість коштів на дорогу, погане самопочуття, втома від прийому медикаментів, низька мотивація, неможливість поєднати роботу й відвідування медичних закладів.

Дехто на цьому етапі пропускає прийом ліків або перериває лікування. Тоді як чітке дотримання схеми прийому препаратів сприяє одужанню й не допускає виникнення резистентних форм, йдеться у повідомленні.

Аби зменшити кількість випадків переривання терапії, залучають соціальних працівників. За людиною, яка приймає протитуберкульозні препарати, закріплюють консультанта з соціальної роботи громадської організації "Клуб "Шанс". Він супроводжує хворого до завершення лікування туберкульозу.

Соціальний працівник разом з клієнтом оцінює його потреби та складає індивідуальний план супроводу. Хворих консультують і мотивують безперервно приймати ліки, доставляють препарати додому та контролюють їхній прийом, проводять опитування щодо побічних реакцій на лікування й інформують медичного працівника.

Також клієнтам видають продуктові набори. До одного набору входять олія, тушковане м’ясо, рис, гречка, цукор і шоколадний батончик. За 11 місяців видали 1017 таких наборів для хворих на резистентний туберкульоз, і 1083 — людям, які мають чутливий туберкульоз.

За кошти проєкту та за призначенням лікаря клієнти могли пройти безкоштовну діагностику: КТ, МРТ, УЗД, а також ряд лабораторних досліджень, необхідних для контролю за ходом лікування. За потреби їм оплачували проїзд до медичного закладу, надавали безоплатні консультації психолога та юриста.

Статистику захворювання в Сумській області та загалом в Україні можна переглянути на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ за посиланням.

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