Поліція почала розслідування за заявою 25-річного аспіранта з Франції Ніколя Імбера, який стверджує, що священник Української православної церкви Московського патріархату архімандрит Ахіла його домагався під час зустрічі в селі Горенка Київської області.

Про це Суспільному повідомила поліція Київщини і сам Імбер. Суспільне намагається отримати коментар в архімандрита Ахіли та УПЦ МП.

Що каже Ніколя Імбер

Чоловік розповів Суспільному, що прибув до України в ніч проти 28 грудня. Він вчиться у Вищій практичній школі наукових досліджень у Парижі, де пише дисертацію про відносини в православній церкві України й для цього спілкується зі священниками. Уночі того дня Імбер був у компанії Ахіли.

"У мене був жар, я почувався дуже зле і попросив допомоги у священника, в якого гостював (у ). Перед тим він дав мені багато алкоголю. Я спав на першому поверсі, а він на другому. Він запропонував зайти в мезонін і лягти з ним, щоб я не змерз", — писав Імбер у Facebook.

Далі, за словами аспіранта, Ахіла до нього сексуально домагався — мастурбував йому без його згоди. Наступного дня Імбер написав священнику — якщо судити з опублікованих скриншотів листування, Ахіла стверджує, що це сам аспірант вирішив залізти до нього в ліжко.

Імбер каже, що про домагання начебто знають і в УПЦ МП, але реакції на звернення чоловіка наразі не було. Суспільне звернулось за коментарем до речника УПЦ МП Климента.

Станом на 4 січня чоловік у Франції.

"Мої рідні мене підтримали. Я зараз у Франції. Дуже багато людей написали жахливі речі про мене: мовляв, я якийсь агент США. Це просто жахливо. Я просто студент. У мене сталося дещо жахливе. Усі мають розуміти, що я тепер маю змінювати тему дисертації. І вся моя робота даремна, і з міркувань безпеки я більше не зможу в Україні бути знову", — розповів Суспільному Ніколя Імбер.

Що каже поліція Київщини

Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова розповіла Суспільному, що правоохоронці отримали повідомлення від Імбера близько 9-ої години ранку 29 грудня. Вона каже, що спершу аспірант повідомляв про сексуальне насильство, але під час написання заяви уточнив, що йдеться про спробу скоєння сексуального насильства. Наразі слідство не має підтвердження зґвалтування чи сексуального домагання, для підтвердження Імбера направили на судово-медичну експертизу.

Кримінальне провадження зареєстрували за статтею 126.

"За показами самого священнослужителя, жодних дій з його сторони такого характеру не було. Тим не менш, ми зареєстрували кримінальне провадження щодо побоїв та мордування — стаття 126 (Кримінального кодексу — ред.). Зараз досліджуємо усі обставини цього інциденту. Сам громадянин Франції отримав направлення на судово-медичну експертизу, в результаті якої ми будемо розуміти чітку картину того, що трапилося", — сказала Суспільному Прянішнікова.

Речниця поліції Київщини додала, що сам Ахіла поки не звертався до поліції із зустрічним позовом. Не реєстрували правоохоронці й запитів від посольства Франції в Україні: "Але я думаю, якщо справді буде відкрите кримінальне провадження щодо дій сексуального характеру, то ця подія набуде більшого резонансу. Коли ми матимемо результати експертизи, тоді можна буде говорити про щось конкретніше".

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу