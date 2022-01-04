Колядки та вистави. Куди піти на різдвяні вихідні в Чернівцях

У Чернівцях впродовж різдвяних вихідних з 7 по 9 січня можна буде відвідати вистави для дітей та концерти. Події у парку, на Соборній площі та в будинках культури будуть безкоштовними.
7 січня
На Соборній площі впродовж дня відбуватимуться святкові програми колективів релігійних громад міста, йдеться на сайті міськради.
8 січня
У ляльковому театрі об 11:00 та о 13:00 можна буде переглянути виставу для дітей "Сумна-весела казка".
О 13:00 у парку Шевченка відбудеться святкова програма "Щоб весела коляда в хату радість принесла!".
О 14.00 на Соборній площі покажуть концертну програму "Ясна зірка зійшла – коляда прийшла!" за участю аматорських колективів Палацу культури.
О 18:30 у театрі імені Ольги Кобилянської покажуть виставу за Миколою Гоголем "Різдвяна ніч", повідомляють на сайті театру.
9 січня
Об 11:00 та о 13:00 в ляльковому театрі покажуть виставу "Мама для Мамонтенятка".
О 12.00 на Центральній площі пройде мистецьке свято "Колядують Чернівці".
О 12:00 в театрі імені Ольги Кобилянської можна переглянути виставу для дітей "Сніговик, який хотів познайомитися з сонцем".
О 14.00 у культурно-мистецькому центрі "Садгора" пройде фестиваль колядок "Різдвяні зустрічі".
О 14.00 на Соборній площі відбудеться концертно-розважальна програма "Різдвяні передзвони" за участю колективів Культурно-просвітницького центру.
О 18:30 у театрі імені Ольги Кобилянської можна буде переглянути виставу "Тітонька на мільйон".
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