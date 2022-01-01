У селі на Буковині на Новий рік святкують Маланку. Як це відбувається

У селі Петрашівка Чернівецького району щороку 1 січня святкують Маланку. Хлопці переодягаються у "коней" та ходять від будинку до будинку, танцюючи там. Суспільне дізналося, як у селі відбувається святкування.
Маланкарі збираються, аби привітати людей з Новим роком. Вони переодягаються в костюми, зроблені з дерева та стрічок.
У коментарі Суспільному маланкар Станіслав сказав, що ці костюми називають "конями". Хлопці ходять від подвір'я до подвір'я. Це супроводжується музикою.
За словами Станіслава, на Маланку переодягаються 12 молодих хлопців. Вони бажають людям добра, миру і процвітання. Люди переважно чекають їх вдома, пригощають або дають гроші.
Також, коли маланкарі приходять на подвір'я до людей, вони запрошують їх до танцю.
У селі є два кути, від кожного з них селом йде окрема Маланка. Вдень вони ходять по своїй частині села, а ввечері всі збираються в центрі. Тоді влаштовують змагання, хто кращий. Жителі мають голосувати.
За словами Станіслава, святкують весь день та всю ніч.
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