У селі на Буковині на Новий рік святкують Маланку. Як це відбувається

У селі Петрашівка Чернівецького району щороку 1 січня святкують Маланку. Хлопці переодягаються у "коней" та ходять від будинку до будинку, танцюючи там. Суспільне дізналося, як у селі відбувається святкування.

Маланкарі збираються, аби привітати людей з Новим роком. Вони переодягаються в костюми, зроблені з дерева та стрічок.

Переодягнений в костюм маланкар Переодягнений в костюм маланкар

У коментарі Суспільному маланкар Станіслав сказав, що ці костюми називають "конями". Хлопці ходять від подвір'я до подвір'я. Це супроводжується музикою.

Фото: Суспільне Буковина Маланкарі в селі Петрашівка перебрані в "коней"

За словами Станіслава, на Маланку переодягаються 12 молодих хлопців. Вони бажають людям добра, миру і процвітання. Люди переважно чекають їх вдома, пригощають або дають гроші.

Суспільне Буковина Маланкарі прийшли на подвір'я до жителів села

Також, коли маланкарі приходять на подвір'я до людей, вони запрошують їх до танцю.

Суспільне Буковина Маланкар танцює з жителькою села

У селі є два кути, від кожного з них селом йде окрема Маланка. Вдень вони ходять по своїй частині села, а ввечері всі збираються в центрі. Тоді влаштовують змагання, хто кращий. Жителі мають голосувати.

За словами Станіслава, святкують весь день та всю ніч.

Суспільне Буковина Переодягнений в костюм маланкар

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